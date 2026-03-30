В Саратове сократился объем арендного жилья, несмотря на общий рост рынка

В Саратове за год объем доступных для долгосрочной аренды квартир сократился на 7%, подсчитали эксперты «Авито недвижимости». При этом по России предложение достигло максимума с начала 2023 года.

Согласно исследованию «Циан», в первом квартале 2026 года общий объем экспозиции в крупных городах увеличился на 21% к предыдущим трем месяцам и на 20% год к году, составив 86 тыс. квартир. Прирост обеспечили в основном инвесторы: доля объявлений в домах, построенных за последние пять лет, выросла с 14% до 20%. Максимальный рост предложения за квартал зафиксирован в Набережных Челнах, Чебоксарах и Оренбурге (на 70–80%).

Однако в некоторых городах динамика оказалась отрицательной. Помимо Саратова, «Авито недвижимость» отмечает годовое снижение экспозиции во Владивостоке (–10%), Красноярске (–4%) и Москве (–3%).

