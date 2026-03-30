Из Челябинской области выдворят 37 нелегальных мигрантов

По результатам операции «Иностранец», которую проводили с 23 по 25 марта в Челябинской области, принято 37 решений о выдворении нелегальных мигрантов за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

За это время сотрудники органов внутренних дел пресекли 317 нарушений миграционного законодательства. Из 37 иностранцев 21 будет выдворен в принудительном порядке. В страну гражданской принадлежности выслано 27 мигрантов. Еще 167 человек ожидают вступления в законную силу решений о выдворении.

Сотрудники полиции задокументировали 65 преступлений в сфере миграции. Возбуждено 57 уголовных дел, в том числе 54 — за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Кроме того, 43 мигрантам закрыт въезд в РФ, 26 — сокращен срок пребывания на территории страны.

Виталина Ярховска