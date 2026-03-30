Областной минздрав объяснил большую очередь в ярославской поликлинике

В Ярославле утром 30 марта в поликлинике № 2 КБ № 9 выстроилась большая очередь из-за сбоя в локальной сети. Об этом сообщает областной минздрав после появившихся в сетях жалоб на ситуацию.

Очередь в поликлинике образовалась в период с 8:00 до 8:45, к 9:00 ситуация разрешилась. По сообщениям очевидцев, люди стояли в кабинет к заведующей для получения явок.

«Причиной скопления пациентов стал сбой в локальной сети серверной медицинской организации, который повлек необходимость выдачи явок на ряд диагностических процедур в ручном режиме»,— пояснили в минздраве.

Алла Чижова