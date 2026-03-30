«МегаФон» открывает доступ к сети 5G для своих клиентов. Подключить «5G режим» можно самостоятельно в личном кабинете или на сайте. Первыми зонами, где доступен интернет нового поколения, стали популярные локации городов-миллионеров: Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Функция рассчитана на наиболее активных потребителей онлайн-контента, которым важна максимально быстрая передача данных. А если услуги будут недоступны, пользователи «5G режима» получат компенсацию стоимости мобильного интернета в рамках акции.

VK объявляет о планах по размещению биржевых облигаций. Планируемый объем размещения облигаций составляет 10 млрд руб., срок обращения — три года. Эмитентом выступит компания ООО «Мэйл.Ру Финанс». Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB, Совкомбанк. Размещение ожидается во второй половине апреля 2026 года.

На азиатском рынке зафиксирован масштабный отток иностранного капитала. С начала войны в Иране инвесторы продали азиатские акции на $52 млрд. Отток самый большой за всю историю, он значительнее, чем во время пандемии и в 2022-м.