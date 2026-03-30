Севастополец осужден за призывы к обстрелам территории России

Жителя Севастополя Сергея Тубольца осудили на 5,5 года тюрьмы за призывы к обстрелам территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Установлено, что в сентябре 2024 года, в феврале 2025 года, а также в мае того же года подсудимый разместил в общедоступных группах в соцсети сообщения, которые содержали призывы к нанесению ударов и обстрелов по территории РФ. В марте 2025 года Сергей Туболец опубликовал другие сообщения, в которых были признаки оправдания террористических действий.

Житель Севастополя признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Приговор пока в законную силу не вступил.

Алина Зорина