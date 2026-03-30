Житель Самарской области предстанет перед судом за хищение краски для дорожной разметки

В Сергиевский мировой суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Ему инкриминируется хищение 30 ведер краски для дорожной разметки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, кража произошла с территории базы ООО, специализирующегося на строительстве и ремонте автомобильных дорог. Обвиняемый похищал ведра с краской с августа по октябрь прошлого года. Материальный ущерб составил 158 тыс. руб.

Полицейские вышли на след злоумышленника после опроса местного жителя, который разместил в интернете объявления о продаже краски, схожей с похищенной. Задержанный — 32-летний работник предприятия. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражу. Он вывозил краску частями и продавал знакомому.

Руфия Кутляева