Использование инструментов ИИ в игровой индустрии как минимум ожидаемо. В реальности — неизбежно настолько, что изменит индустрию на «до» и «после эры нейросетей». По данным AI and Games, сейчас каждый третий релиз в Steam прямо указывает на применение искусственного интеллекта в создании контента. Годом ранее этот показатель был около 20%. Аналитики Technavio прогнозируют рынку игровых ИИ-решений ежегодный темп роста свыше 40% и отметку в $34 млрд к 2030 году.

При этом нейросети меняют скорость и подходы в производстве игр, а также и сам геймплей. Яркий пример — Project Genie от Google. Сервис позволяет создавать игру в браузере по текстовому запросу и изображению. Можно сгенерировать что-то знакомое, вроде раннера с наградами и препятствиями. А можно немного вычурного бреда вроде «пельмень занимается серфингом на балалайке». Запрос легко дополнить картинкой с референсом. Можно и свою фотографию. Genie постарается создать нужных персонажей и пространство. Более того, игровой мир будет интерактивным.

Вот она — мечта фантазеров! Не надо надеяться на милость и видение игровых студий. Можно быть разработчиком самому: каждая игра уникальна, каждое прохождение неповторимо. Правда, пока сервис работает в экспериментальном режиме. Доступ есть у подписчиков Google AI Ultra на территории США. Игровая сессия, которую можно сгенерировать, ограничена минутой. Но такой вариант геймплея уже точно не забыть. Это примерно как первый раз попробовать виртуальную реальность.

Одновременно развиваются и другие направления. Илон Маск, например, обещал, что до конца этого года его игровая студия выпустит в продажу масштабную игру, полностью сгенерированную ИИ. Unity Technologies анонсировала в своем свежем движке закрытую бета-версию ИИ-инструмента. Он генерирует код, спрайты, текстуры и анимации по текстовым подсказкам. Стартап Convai в партнерстве с Nvidia создает продвинутых неигровых персонажей. Такие NPC ведут живой голосовой диалог, реагируют на окружение и не выходят из роли. Все это в реальном времени, с задержкой меньше секунды.

Александр Леви