В Челябинске автобусы №151 и №197 переводят на регулируемый тариф

С 1 апреля маршруты №151 поселок Мирный — Челябинск (автовокзал «Северные ворота») и №197 деревня Медиак — Челябинск («Северные ворота») переходят на регулируемый тариф. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

На маршруте №151 будет работать пять автобусов малого класса. Первый рейс от Мирного запланирован в 6:00, от «Северных ворот» — в 7:10 ежедневно. Последний рейс от поселка — в 19:40, от автовокзала — в 21:00. Маршрут №197 будет обслуживать один автобус малого класса. Из Медиака каждый день рейсы начинаются в 6:15, от Мирного — в 6:30, от Северных ворот— в 8:30. Последний рейс от деревни — в 18:40, от поселка — в 18:50, от автовокзала — в 17:25 ежедневно. Перевозчиком является ООО «Мегаавто».

Виталина Ярховска