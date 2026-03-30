Из аварийного жилья в Новороссийске переселят 177 человек

В период с 2026 по 2028 годы в Новороссийске планируется переселение 177 человек из аварийного жилья. Адресный перечень утвержден в качестве приложения к муниципальной программе «Комплексное развитие городского хозяйства», документация опубликована на сайте администрации Новороссийска.

Согласно адресному плану, до 2028 года в городе планируется расселение 86 жилых помещений в семи домах, признанных аварийными. В трех домах, включенных в перечень, переселение должны были осуществить в октябре-декабре 2025 года. Речь идет о домах по ул. Парк «Б», 2, ул. Новороссийских партизан, 12 и ул. Октябрьская, 9 в Абрау-Дюрсо. В общей сложности в этих аварийных домах проживали 23 человека.

До 1 декабря 2026 года в Новороссийске планируется расселение домов на ул. Михаила Борисова, 8 и ул. Шевченко, 9 в поселке Верхнебаканском. Здания признали аварийными в 2021 и 2023 годах соответственно. В план на 2027 год включили один объект — дом на ул. 13 ущелье, 2, где проживают 75 человек, общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет 927,5 кв. м. В срок до декабря 2028 года намерены расселить дом на ул. 13 ущелье, 1, площадь помещений достигает 586,8 кв. м.

В документации указывается, что стоимость переселения на период действия муниципальной программы с 2026 по 2028 годы составит более 104 млн руб. Всего на реализацию программы по развитию городского хозяйства Новороссийска до 2028 года предусмотрено финансирование в размере 3,7 млрд руб.

София Моисеенко