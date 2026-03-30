Инклюзивный бульвар на улице Серова в Казани завершат в 2026 году

В Казани в этом году планируется завершить благоустройство четвертой, финальной очереди инклюзивного бульвара на улице Серова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По проекту вокруг озера проложат велодорожку для маломобильных граждан, по периметру водоема уложат деревянный настил, оборудуютчетыре смотровые площадки. Для слабовидящих посетителей создадут тактильный мнемостенд, прошедший тестирование с участием незрячих людей.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что бульвар стал первым полноценно инклюзивным парком в России.

В рамках благоустройства завершат веломаршрут вокруг озера, установят новую входную группу со стороны улицы Восход со стелой и вечерней подсветкой, а рядом планируется открытие крупного реабилитационного центра с бассейном для слепых и слабовидящих. Фасады домов рядом с парком также отремонтируют.

Благоустройство бульвара началось в октябре 2024 года с западной части, прилегающей к мечети «Ярдэм».

Анна Кайдалова