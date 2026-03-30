Нижегородец вернул собаку бывшей девушке после решения суда и штрафов

Житель Нижегородской области вернул бывшей девушке собаку породы шпиц после решения суда, штрафов и ограничений в отношении его имущества. Об этом сообщили в региональном ГУ ФССП.

При расставании пары собака находилась у 27-летнего ответчика, и он отказался вернуть ее добровольно. Гражданка обратилась в суд, который решил истребовать животное из незаконного владения.

Однако и после этого ответчик не стал возвращать собаку, из-за чего судебный пристав Сосновского округа возбудил исполнительное производство. На транспортное средство должника наложили запрет регистрационных действий. Кроме того, гражданина дважды оштрафовали по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение требований, содержащихся в исполнительном документе) в сумме на 4 тыс. руб. и потребовали уплатить 5 тыс. руб. исполнительского сбора.

После принятых мер должник все же вернул собаку владелице.

