Дума Екатеринбурга провела тренд-сессию на главной социологической конференции

В Москве в рамках XVI Международной Грушинской социологической конференции прошла тренд-сессия «Битва за будущее: семья как главный ориентир мегаполиса». Мероприятие организовала Екатеринбургская городская дума — в ходе сессии эксперты обсудили вопросы развития инфраструктуры городов для семей. Модератором встречи выступила председатель городской думы Анна Гурарий.

Заведующая кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры Уральского государственного архитектурно-художественного университета Марина Дивакова считает, что необходимо создавать такую городскую среду, которая будет удобной и продуманной. Для этого нужно повышать транспортную доступность и озеленять территории.

Депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев перечислил основные запросы семей, вне зависимости от того, есть ли в них дети. Главные пункты — качественное жилье, удобная инфраструктура, доступное здравоохранение и другие элементы комфортной жизни.

По мнению доцента высшей школы урбанистики А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Кирилла Пузанова, город нужно развивать под потребности семей вне зависимости от трендов. Опорой такого планирования должны стать долгосрочные интересы жителей и реальное положение дел в мегаполисе.

На сессии эксперт из сферы градостроительства Максим Дорофеев также предложил методику расчета индекса, который поможет определить, насколько городская среда отвечает потребностям семей с детьми.

Эксперты пришли к выводу, что ради качественной инфраструктуры и благоприятной экологии люди сегодня готовы переезжать в другие районы. Горожанам также важно, чтобы места работы, учебы и отдыха находились в шаговой доступности.

«Дискуссия показала: сегодня как никогда важно говорить о семье не только в категориях демографии, но и в контексте городского планирования, экономики и социальных программ. Именно от того, насколько город будет готов отвечать на запросы разных типов семей, зависит, станет ли он местом, где хочется строить будущее: жить, учиться, работать, создавать семью и растить детей», — сказала Анна Гурарий.

Грушинская социологическая конференция проводится с 2010 года Всероссийским центром изучения общественного мнения. Мероприятие является главным событием сферы социсследований в России — ежегодно ее посещают исследователи, ученые, представители органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.