Участник кибермошеннической сети получил 3,5 года колонии

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 3,5 года колонии ст рогого режима Дениса Николенко – участника преступного сообщества, которое похитило более более 30 млн рублей у 55 граждан из 30 регионов РФ. Мошенники убеждали жертв переводить средства на якобы безопасные счета. Также виновному назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

Суд установил, что в преступном сообществе состояло не менее 19 человек и использовалось больше тысячи мобильных номеров. Для хищения денег у граждан мошенники использовали психологические манипуляции и Darknet. Фигуранты вынуждали потерпевших срочно переводить средства на якобы безопасные счета. После транзакции злоумышленники присваивали деньги себе, пишет ТАСС.

Суд установил, что Николенко в сообществе контролировал бесперебойную работу оборудования. Также он привлек в группировку других лиц, переводил деньги и предоставил для размещения GSM-шлюзов помещение автомастерской, где числился генеральным директором, а также свою квартиру.

Фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, частично возместил ущерб. Ранее Николенко уже был судим.

Организаторов преступного сообщества установить не удалось.