Для регионов Сибири утвердили рыночную цену «квадрата» на II квартал 2026 года

Минстрой РФ утвердил стоимость одного кв. м жилья для регионов Сибирского федерального округа (СФО) на период второго квартала 2026 года. Соответствующий указ подписал глава министерства Ирек Файзуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно документу, самая высокая средняя стоимость жилья в СФО утверждена в Республике Алтай — 168,4 тыс. руб., далее идут арктические территории Красноярского края (140,5 тыс. руб.), Тува (136 тыс. руб.), Иркутская (126 тыс. руб.), Томская (123,5 тыс. руб.) и Новосибирская (119,8 тыс. руб.) области.

Наименьшие показатели определены для Красноярского края — 114 тыс. руб., Омской области — 112,1 тыс. руб., Хакасии — 111,2 тыс. руб., Алтайского края — 109,9 тыс. руб. и Кузбасса — 107,2 тыс. руб.

Александра Стрелкова