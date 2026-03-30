Начальник Башкультнаследия собирается стать депутатом Госдумы

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследия), 45-летний Салават Кулбахтин выставил свою кандидатуру на участие в праймериз «Единой России» для выборов в Госдуму. Это следует из списка кандидатов на сайте партийного предварительного голосования.

Господин Кулбахтин собирается участвовать в предварительном голосовании по Нефтекамскому одномандатному избирательному округу.

Нынешний руководитель Башкультнаследия ранее работал в Башкирском государственном университете, где преподавал историю. Управление он возглавляет с ноября 2022 года (до ноября 2023-го — в качестве исполняющего обязанности начальника).

Помимо Салавата Кулбахтина, заявки на участие в предварительном голосовании для думских выборов подали 20 человек (на момент публикации новости). Среди них — действующие депутаты Госдумы Ирина Панькина, Эльвира Аиткулова, Владимир Сенин и Рима Баталова, депутаты Курултая Башкирии Шамиль Валеев и Рамазан Рамазанов, депутат горсовета Уфы Ирина Сухарева. Также на праймериз баллотировались участники СВО — Эрик Фатиев, Ришат Исламшин, Руслан Газизов, Искандар Габдулбаянов и Ильдар Бутасов.

Идэль Гумеров