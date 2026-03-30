В Самарской области собираются отремонтировать 80 км дорог к медучреждениям

В этом году на территории Самарской области планируется привести в нормативное состояние 78,4 км автомобильных трасс, которые ведут к медицинским учреждениям. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

На региональных трассах в планах обновить 56,9 км покрытия в шести муниципальных районах: Кошкинском, Сергиевском, Борском, Волжском, Приволжском и Нефтегорском. Запланирован ремонт участка дороги, ведущего к Кошкинской центральной районной больнице.

Также собираются обновить 20,3 км улично-дорожной сети: трассы до детской поликлиники №1, третьего отделения городской поликлиники и областного клинического кардиодиспансера, Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова, акушерско-гинекологического отделения поликлиники №3.

В Тольятти ожидают ремонта дороги к городской поликлинике №1 и гинекологическому отделению Тольяттинской городской клинической больницы №1.

В этом году на обновление дорог в Самарской области направят более 8 млрд руб. по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На эти средства отремонтируют 76 объектов. В нормативное состояние собираются привести 170 км дорог местного значения и свыше 115 км дорог регионального значения.

Руфия Кутляева