На развитие городского хозяйства Новороссийска уйдет 1,3 млрд рублей в 2026 году

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие городского хозяйства» в Новороссийске на 2026 год выделили 1,3 млрд руб. Всего за период с 2026 по 2028 годы на реализацию программы предусмотрели финансирование в размере 3,7 млрд руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Власти Новороссийска внесли изменения в постановление об утверждении муниципальной программы по развитию городского хозяйства. В измененном документе утвердили паспорт программы, ее цели и задачи, а также перечень мероприятий на 2026-2028 годы. Постановление подписала исполняющая обязанности главы Новороссийска Эльвира Кальченко.

Согласно паспорту муниципальной программы, ее основной целью является повышение качества жизни горожан за счет улучшения инфраструктуры, формирования комфортной и безопасной городской среды, повышения эффективности работы городских служб и оптимизации управления ресурсами. Среди целевых показателей учитывается доля многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту, к общему количеству МКД, включенных в региональную программу капремонта, доля расселенной площади жилья, признанного аварийным, доля объема вывезенного мусора и ряд других критериев.

В 2026 году по программе в Новороссийске планируется увеличить долю домов с проведенным капитальным ремонтом до 37,8% вместо 37,2%, в 2027 году этот показатель должен составить 38,4%. Долю расселенной площади аварийного жилья намерены уменьшить, а количество зеленых насаждений и протяженность отремонтированных линий наружного освещения — увеличить.

В постановлении указывается, что мероприятия муниципальной программы по развитию городского хозяйства финансируются за счет средств бюджетов всех уровней в пределах лимитов на период реализации программы. В приложении с обоснованием ресурсного обеспечения значится, что в 2026 году на мероприятия в рамках программы из муниципального бюджета выделят 1,3 млрд руб., еще 28,3 млн руб. предусмотрено в рамках финансирования из бюджета Краснодарского края. В 2027 году из городской казны на развитие городского хозяйства планируют выделить 1,2 млрд руб., из краевого бюджета — 29,8 млн руб. На 2028 год муниципалитет предусмотрел 1,2 млрд руб., край — 31,2 млн руб.

Кристина Мельникова