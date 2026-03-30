Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росприроднадзор потребовал у «Экострой-Дон» более 367 млн рублей за вред почвам

В Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением обратился Росприроднадзор. Ведомство намерено взыскать с ООО «Экострой-Дон» свыше 367 млн руб. за ущерб, причиненный почвам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нарушения выявили при проверке полигона отходов в Новошахтинске. Мусор размещался за пределами отведенного участка, а площадь загрязнения превысила 8 тыс.кв.м.

Требование о добровольной компенсации компания не исполнила, после чего ведомство направило иск в суд.

Мария Хоперская

Новости компаний Все