Росприроднадзор потребовал у «Экострой-Дон» более 367 млн рублей за вред почвам

В Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением обратился Росприроднадзор. Ведомство намерено взыскать с ООО «Экострой-Дон» свыше 367 млн руб. за ущерб, причиненный почвам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нарушения выявили при проверке полигона отходов в Новошахтинске. Мусор размещался за пределами отведенного участка, а площадь загрязнения превысила 8 тыс.кв.м.

Требование о добровольной компенсации компания не исполнила, после чего ведомство направило иск в суд.

Мария Хоперская