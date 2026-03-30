Росприроднадзор потребовал у «Экострой-Дон» более 367 млн рублей за вред почвам
В Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением обратился Росприроднадзор. Ведомство намерено взыскать с ООО «Экострой-Дон» свыше 367 млн руб. за ущерб, причиненный почвам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Нарушения выявили при проверке полигона отходов в Новошахтинске. Мусор размещался за пределами отведенного участка, а площадь загрязнения превысила 8 тыс.кв.м.
Требование о добровольной компенсации компания не исполнила, после чего ведомство направило иск в суд.