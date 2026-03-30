В двух районах Оренбуржья возобновлено движение на мостах после паводка

В понедельник, 30 марта, для движения открыли ранее подтопленные мосты в Новосергиевском и Переволоцком районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Речь идет о мосте через р. Кинделька на дороге Кулагино — Дедово в Новосергиевском районе. Также открыт мост через р. Большой Уран на дороге Суворовка — Верхний Кунакбай в Переволоцком районе.

Переливы паводковых вод завершились на дороге Придолинный — Герасимовка и на подъезде к с. Иртек в Ташлинском районе, на подъезде к с. Новоахмерово в Новосергиевском районе.

По информации ведомства на 15:00 (MSK+2), в регионе остаются закрытыми для проезда транспорта 23 низководных моста и 6 дорог с переливами. Ранее сообщалось, что на время прохождения паводка закрыты для движения транспортных средств мостовые сооружения и автомобильные дороги в 20 муниципальных образованиях.

Руфия Кутляева