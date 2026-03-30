Эксперт: «У туристического рынка Краснодара нет своего гастрономического бренда»

У туристических рынков столиц Кубани и соседней Ростовской области нет своих гастрономических брендов. Так считает доктор экономических наук, профессор, бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди. По его словам, гастрономический бренд необходим городу, чтобы позиционироваться и встраиваться в туристические продукты.

«Он нужен, чтобы встраиваться в туристические цепочки отелей и туристических операторов, активно продвигать гастрономическую культуру как внутри страны, так и за рубежом. Мы понимаем, что наш рынок, и в том числе гастрономический, очень интересен и перспективен для туристов из других стран»,— резюмирует эксперт.

В то же время создатель и владелец ресторанов кубанской кухни «Диканька», «Станъ», «Вакула» и «Пять традиций» Владилена Гредина уверена, что основные туристические привлекательности Краснодара — это парк Галицкого и ресторанная культура.

«У нас в городе большое количество кофеен и ресторанов с интересной концепцией. Концепция кубанской кухни, которая непосредственно посвящает гостя в культуру региона и знакомит с местными блюдами, уникальна. Это авторская кухня, сохраняющая культуру приготовления блюд на Кубани. Это рецепты, по которым готовили 100–150 лет назад и которые передавались из поколения в поколение, а сейчас они дошли до нашего гостя»,— говорит госпожа Гредина.

Речь, по ее словам, идет о таких основных блюдах, как борщ, солянки, похлебки, различные пирожки, кулебяки. Также это кавказская кухня: шашлыки в различном исполнении, мясо, приготовленное по особым рецептам, рыбные блюда, самолепные пельмени и вареники. «Нам есть что показать, и за этим в Краснодар едут со всех уголков России и не только. В наши рестораны часто возвращаются и иностранные гости»,— говорит Владилена Гредина.

Александр Полиди отмечает, что Краснодарский край традиционно позиционируется как место для массового отдыха, а массовый отдых (особенно морской и горнолыжный), по словам экономиста, всегда очень требователен и завязан на качестве продукта питания. «Не удивительно, что уровень развития общественного питания и опережающая динамика развития общепита на Кубани — это объективный рыночный ответ на высокую туристическую привлекательность региона»,— говорит эксперт.

Василий Хитрых