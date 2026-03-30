В Казани дом в ЖК «Манхэттен», пострадавший от БПЛА, отремонтируют до конца года

В этом году в Казани планируют завершить капитальный ремонт 16-этажного дома в ЖК «Манхэттен», поврежденного 21 декабря 2024 года при атаке беспилотников. Соответствующий проект постановления кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что общая стоимость ремонтно-восстановительных работ составит 8,98 млн руб. В эту сумму входят разработка проектной документации (340 тыс. руб.) и строительный контроль (128 тыс. руб.). Работы будут финансироваться из бюджета республики.

В ходе атаки беспилотников в Казани также пострадали 37-этажный ЖК «Лазурные небеса» и пятиэтажное здание на улице Клары Цеткин.

Анна Кайдалова