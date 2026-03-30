Александр Новак назвал Северный Кавказ безопасным центром туризма и бизнеса

Вице-премьер Александр Новак в интервью РБК Ростов охарактеризовал Северный Кавказ как один из приоритетных макрорегионов для инвестиций и внутреннего туризма, подчеркнув, что «на Северном Кавказе безопасно и отдыхать, и вести бизнес».

По словам чиновника, снижение уровня тяжких преступлений и устойчивая противотеррористическая работа создают базу доверия для инвесторов и туристов, что позволяет регионам перейти к более активному вовлечению частного бизнеса и институциональных инвесторов.

Александр Новак отметил, что власти ведут целенаправленную работу по развитию туристической инфраструктуры — курортов, горнолыжных и лечебнооздоровительных комплексов, а также проектов в сфере конгресстуризма и массовых мероприятий. В 2025 году объем инвестиций в экономику Северного Кавказа вырос примерно на 15–20% по сравнению с 2024 годом, а в ряде республик и краев суммарный объем проектов до 2030 года может исчисляться сотнями миллиардов рублей.

Особое внимание Александр Новак уделил Кавказскому инвестиционному форуму2026, который пройдет в Минеральных Водах 28–30 апреля: по его словам, форум должен стать площадкой для заключения конкретных инвестиционных соглашений с фиксацией объемов, сроков и ответственных лиц, а федеральный центр будет жестко контролировать их исполнение.

Вице-премьер также говорил о формировании на Северном Кавказе «кластеров доверия» — территорий с устойчивой правовой средой и минимальной административной нагрузкой, где уже запускаются или готовятся крупные проекты в логистике, энергетике, АПК и туризме.

Станислав Маслаков