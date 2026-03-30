Первый пострадавший от клеща зарегистрирован в Пензенской области

В Пензенской области зарегистрирован первый пострадавший от укуса клеща. В регионе начался сезон активности опасных насекомых, сообщили в пресс-службе регионального ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Фото: 73fguz.ru

В прошлом году эпидемиологический сезон начался раньше, 9 марта. В 2025 году в Пензенской области зарегистрировали 2750 обращений в медучреждения по поводу укусов клещами. Случаи присасывания насекомых происходили во всех районах области.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с обратившихся за помощью пензенцев, были обнаружены 475 насекомых с возбудителем клещевого боррелиоза. Также проверили 68 проб клещей, собранных в природе. Из них 43 пробы оказались положительными. Всего в 2025 году в регионе 74 человека заболели иксодовым клещевым боррелиозом.

В Центре гигиены и эпидемиологии отмечают, что Пензенская область неэндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Вакцинация населения не проводится.

Марина Окорокова