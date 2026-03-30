Воронежская горэлектросеть хочет взять в кредит 700 млн рублей
АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС, принадлежит «Россетям») объявило аукцион на право предоставления возобновляемой кредитной линии с лимитом 703 млн руб. Начальная стоимость договора составляет 351,5 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно документации, кредитная линия предоставляется сроком до 2028 года. Максимальная процентная ставка определяется как ключевая ставка Банка России на дату выдачи транша плюс 10% годовых.
- Средства планируется направить на финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы, включая приобретение имущества, расходы на капитальное строительство, проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы, а также реконструкцию и ремонт сетевой инфраструктуры. Кроме того, заем может быть использован для рефинансирования обязательств перед другими банками и выплаты дивидендов.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 апреля, итоги планируют подвести 20 апреля.
В декабре 2025 года подвели итоги аналогичных торгов на открытие кредитной линии с лимитом 1 млрд руб. Их выиграл единственный участник торгов — Сбербанк.
По собственным данным, предприятие эксплуатирует более 5 тыс. км кабельных и воздушных линий, 1,3 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Занимает 70% рынка Воронежа.