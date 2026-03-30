Цены на летний отдых в Анапе могут вырасти на 2-5%

В летнем сезоне 2026 года в Анапе может быть восстановлен туристический поток. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии. По словам руководителя пресс-службы Артура Абдюханова, в настоящее время на курорте наблюдается рост спроса на летний отдых.

Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

В некоторых туристических компаниях спрос на отдых в Анапе увеличился на 25%, отдельные организации фиксируют рост востребованности на уровне 40%. Артур Абдюханов утверждает, что в случае открытия пляжей Анапа может привлечь к себе максимальное количество туристов. РСТ предполагает, что летний отдых в Анапе может подорожать на 2-5% по сравнению с прошлым годом.

К лету на побережье Анапы должны будут завершить работы по восстановлению уровня песка, соответствующее решение приняли власти Краснодарского края по поручению правительственной комиссии. В случае, если пробы грунта и воды и дальше будут соответствовать необходимым требованиям Роспотребнадзора, пляжный сезон 2026 года в Анапском районе может состояться.

