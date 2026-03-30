Лавров вручил ярославскому ветерану СВО диплом МГИМО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил ярославскому ветерану СВО Дмитрию Васильченко диплом о прохождении профессиональной переподготовки в МГИМО МИД России по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Обучение прошли 29 участников СВО из 16 регионов России. Они изучали основы государственного и муниципального управления, развитие территорий, цифровизацию городского хозяйства, а в финале защищали свои проекты. Вручение дипломов состоялось в Доме приемов МИД России.

«Теперь ваш опыт, вкупе с приобретенными в МГИМО знаниями, предстоит применить в интересах обеспечения поступательного социально-экономического развития нашей страны, улучшения жизни россиян. Нисколько не сомневаюсь, что вы добьетесь результатов и на этом, теперь уже гражданском поприще»,— обратился Сергей Лавров к выпускникам.

Губернатор Михаил Евраев выразил уверенность, что полученные знания Дмитрия Васильченко «будут востребованы в дальнейшей работе на благо Ярославской области».

Алла Чижова