В Матвеево-Курганском районе при пожаре погиб 75-летний пенсионер

В Матвеево-Курганском районе при пожаре погиб 75-летний местный житель. ЧП случилось на улице Ворошилова в селе Алексеевка, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пламя распространилось на 50 квадратных метрах дома. На место прибыль восемь пожарных на двух спецмашинах. Во время тушения спасатели нашли тело погибшего.

Как установил дознаватель ведомства, к пожару мог привести аварийный режим работы телевизора.

Мария Хоперская