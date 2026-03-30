В Ессентуках по решению суда запретили строительство многоквартирного дома

В центре Ессентуков отменили разрешение на строительство многоквартирного дома. Соответствующее решение принял суд, поддержав требования прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что администрация города выдала предпринимателю разрешение на строительство, хотя ряд градостроительных норм не был учтен. Речь идет о недостаточном количестве парковочных мест и отсутствии необходимых элементов озеленения.

Суд согласился с доводами прокуратуры и признал разрешение незаконным. Документ утратил силу.

Мария Хоперская

