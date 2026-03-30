Загрузка отелей в Крыму в майские праздники достигнет 85%

В феврале и начале марта большинство крымских отелей работают с загрузкой от 25 до 50%, рассказал «Ъ-Кубань» председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов. В праздничные дни, по его словам, показатель может достигать 80–85%. Санатории, ориентированные на корпоративных клиентов и госзаказ, демонстрируют более стабильные результаты — их загрузка держится на уровне 60–70%.

Господин Богданов отмечает, что перед началом высокого сезона ключевым вызовом для отрасли остается кадровый вопрос. «Отели и санатории активно готовятся к лету и усиливают команды, потому что сезон требует полноценной работы всех служб»,— подчеркивает эксперт. По его словам, востребованы сотрудники разных направлений: службы питания и размещения, хозяйственные подразделения, администраторы — все, кто обеспечивает сервис для гостей. Господин Богданов добавляет, что индустрия гостеприимства в Крыму традиционно привлекает сезонных работников из разных регионов страны.

Несмотря на сдержанные показатели межсезонья, летом 2026 года в Крыму ожидают рекордное количество гостей. По прогнозу экспертов АТОР, полуостров посетят 7,2–7,5 млн человек, что на 13–14% выше аналогичного показателя 2025 года. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян дает еще более оптимистичную оценку: он считает, что турпоток увеличится на 15–17% год к году. Среди факторов роста эксперты называют увеличение объемов раннего бронирования, рост числа семейных и групповых поездок, а также стабилизацию загрузки крупных объектов размещения.

Алексан Мкртчян допускает, что тенденция раннего бронирования сохранится на протяжении всего сезона, особенно на популярных направлениях и в крупных курортных объектах с 200–300 и более номерами. Это, по его мнению, позволит объектам размещения более равномерно распределить спрос и снизить риски, связанные с сезонными колебаниями.

В Ассоциации отельеров АМОС отмечают, что подготовка к высокому сезону уже идет: отели и санатории завершают ремонтные работы, обновляют материально-техническую базу и формируют штат. Кадровый дефицит, по словам Дмитрия Богданова, остается системной проблемой, однако отрасль рассчитывает на традиционный приток сезонных работников из других регионов, который позволяет закрыть основную потребность в персонале.

Эксперты сходятся во мнении, что для достижения прогнозируемых показателей турпотока необходимо сохранить транспортную доступность полуострова и стабильность работы объектов размещения. При этом текущий уровень загрузки в межсезонье оценивается как обычный для этого периода, а праздничные пики демонстрируют сохранение интереса к крымским курортам. В Ассоциации отельеров АМОС подчеркивают, что успех летнего сезона будет зависеть от способности отрасли оперативно реагировать на спрос и обеспечивать качественный сервис при растущем потоке гостей.

Мария Удовик