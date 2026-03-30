В Саратове появится Суворовское училище

В Саратове создадут Суворовское училище по решению президента РФ Владимира Путина. Учебное заведение планируют открыть через пять лет, объявил спикер ГД РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале «Володин Саратов».

Учебное заведение будет рассчитано на 560 мест. Прием учеников в 5, 6, 7 классы начнется в 2030 году. Министерство обороны РФ уже подготовило необходимые документы.

Господин Володин отметил, что материальная и учебная базы будут готовы к 2030 году. В ближайшее время руководство Саратовской области и Саратова начнет искать место под строительство училища.

В Саратове уже было Суворовское военное училище в период с 1944 по 1960 годы. Оно было расформировано в августе 1960-го на основании директивы командующего войсками Приволжского военного округа. Выпускниками СВСВУ были в свое время олимпийский чемпион-тяжелоатлет Юрий Власов, депутат ГД РФ генерал-полковник Борис Громов, бывший министр культуры РСФСР Юрий Мелентьев.

Марина Окорокова