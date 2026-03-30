На Ставрополье средний срок автокредита увеличился на 17,7% за год

Средний срок автокредита в Ставропольском крае в феврале 2026 года составил почти 6,5 лет, что на 17,7% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда банки предоставляли кредиты на автомобили в среднем на 5,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в автокредитовании) в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года зафиксирована в Чувашской Республике (+24,3%), Санкт-Петербурге (+24,3%), Белгородской (+23,4%), Самарской (+23,3%) и Нижегородской (+21,7%) областях, а также в Москве (+20,8%).

В НБКИ отмечают, что увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать долговую нагрузку заемщиков, снижая ежемесячные платежи. Однако из-за повышения утилизационного сбора, роста цен на авто и сокращения акций спрос на автокредиты в начале 2026 года оказался на низком уровне.

Наталья Белоштейн