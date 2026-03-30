Мать экс-редактора Ura.ru Дениса Аллаярова выступила на суде по его делу

Во время очередного судебного процесса в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по делу бывшего редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова допросили его маму, Наталью Аллаярову, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

По ее словам, он замечательный и отзывчивый сын. Всегда помогал. До задержания Денис Аллаяров хорошо общался с Андреем Карповым. Именно он привел его в футбол.

«То, что сейчас происходит в нашей семье, — для нас это шок. Нас мама воспитывала, чтобы мы помогали. Мы вырастили нашего брата, Андрея, вынянчили его. Дениса он вырастил на своих руках. Очень близкие у нас родственные отношения, теплые. Теперь из-за его показаний Денис за решеткой, мы с ним не общаемся», — сказала она.

Сам Андрей Карпов, по ее словам, якобы собирался в зону СВО, из-за чего попросил у родственников 40 тыс. руб. Впрочем, по итогу он так и не отправился в зону проведения специальной военной операции.

Денис Аллаяров обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно обвинению, в апреле 2024 года журналист договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике.

По данным следствия, экс-силовик согласился — по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Журналист получал сводки вплоть до 2 апреля 2025 года. Денис Аллаяров утверждает, что никаких денег за совершение незаконных действий не передавал. Андрею Карпову суд назначил четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием. Трудовой контракт с Денисом Аллаяровым был завершен 27 ноября — в тот день, когда агентство Ura.ru вошло в состав холдинга «Ридовка».

Артем Путилов