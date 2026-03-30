В Петербурге будут судить уличного художника, избившего водителя скорой помощи

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении уличного художника, который избил водителя скорой помощи. Нападавшему грозит срок лишения свободы до семи лет по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел 19 января, когда шофер был на вызове и ждал медиков, которые находились в квартире пациента на Ленинском проспекте. Водитель сделал замечание мужчине за то, что он рисовал граффити на стене арки жилого дома. После этого недовольный художник несколько раз ударил водителя скорой руками по голове, рассказали в надзорном ведомстве.

Нападавшим оказался 34-летний уроженец Волгоградской области. Его дело будет рассматривать Красносельский районный суд.