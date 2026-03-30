На УЗГА построят новый литейный цех по производству деталей для авиадвигателей

На Уральском заводе гражданской авиации (АО «УЗГА») началось строительство литейного цеха — инженерно-производственного комплекса. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новый объект площадью 17 тыс. кв. м. позволит УЗГА выпускать все типы литых деталей (заготовок) для авиадвигателей — от газотурбинных до поршневых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал АО «УЗГА» Фото: Telegram-канал АО «УЗГА» Фото: Telegram-канал АО «УЗГА» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Telegram-канал АО «УЗГА» Фото: Telegram-канал АО «УЗГА» Фото: Telegram-канал АО «УЗГА»

Основой технологического процесса станет инженерно-конструкторский кластер с полной цифровизацией процессов. С помощью современных программ специалисты будут моделировать всю цепочку: от сборки модельного блока до заливки и кристаллизации сплава. Это позволит исключать дефекты еще на этапе проектирования.

Технологическое оснащение нового цеха позволит работать с широкой гаммой сплавов: алюминиевыми, легированными и нержавеющими сталями, а в перспективе — и с титаном. Главным направлением станет участок вакуумного литья жаропрочных сплавов. Там организуют производство отливок с тремя типами структуры, важными для изготовления лопаток: равноосной, направленной и монокристаллической. Для этих целей комплекс получит современное оборудование, включая высокопроизводительную печь направленной кристаллизации проходного типа ПМП2М.

Помимо классических участков в новом цехе появится кластер аддитивных технологий. Для контроля качества продукции и анализа технологических процессов в составе комплекса появится Центральная заводская лаборатория. Ее специалисты будут сопровождать производство на всех этапах: от входного контроля материалов до исследования природы дефектов в готовых деталях и узлах.

«Запуск инженерно-производственного комплекса станет важным этапом в развитии авиационного двигателестроительного сектора, гарантирующим полную независимость предприятия от дефицитных литых заготовок»,— подчеркнули в пресс-службе АО «УЗГА».

Ранее «Ъ-Урал» писал, что АО «УЗГА» планирует установить отечественное радиооборудование на самолеты ЛМС-901 «Байкал», ТВРС-44 «Ладога» и ЛМС-192 «Освей».

АО «Уральский завод гражданской авиации», основанный в Екатеринбурге в 1939 году, является авиационным ремонтным предприятием. Завод занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов.

Полина Бабинцева