На Ставрополье нефтегазовую компанию оштрафовали за выброс загрязняющих веществ

В Ставропольском крае нефтегазовую компанию оштрафовали за выброс загрязняющих веществ без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что фирма эксплуатирует 12 объектов в Буденновском, Левокумском и Нефтекумском. Эти объекты оказывают негативное воздействие на окружающую среду, выбрасывая загрязняющие вещества в воздух без комплексного экологического разрешения.

В отношении юридического лица возбудили 12 дел об административных правонарушениях по ст. 8.47 КоАП РФ (осуществление хозяйственной и иной деятельности без комплексного экологического разрешения). Предприятию назначили штрафы на общую сумму 50 000 рублей. Также организацию обязали получить необходимые документы. Устранение нарушений экологического закона – на контроле надзорного ведомства.

Мария Хоперская