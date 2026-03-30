«Последовательный опыт, а не классическая дегустация»

Шоколад в отелях — история повсеместная и довольно понятная: от собственных кондитерских и десертов на витрине при входе до той самой конфеты с фирменным вкусом, которую вечером оставляют в номере. У некоторых это становится частью идентичности — как торт «Захер» в одноименном венском отеле или фирменных спа-процедур с использованием какао.

Даже на этом фоне Grounded Through Chocolate в The Peninsula Chicago выделяется оригинальностью. Это двухчасовой формат, который построен как последовательный опыт, а не как классическая дегустация. Начинается все с вводной части: участникам объясняют, как именно будет выстроен процесс и на что обращать внимание. Дальше — дыхание и простые практики на концентрацию, чтобы, по сути, «переключить» восприятие и замедлиться.

Сама дегустация здесь тоже не классическая. Это не про «понравился или не понравился», а про разбор ощущений: текстура, температура, как меняется вкус во времени, какие ассоциации возникают. Дальше идет часть с визуализацией и, по сути, легкой рефлексией — что вы вообще почувствовали и заметили. И в конце — обсуждение, чтобы участники могли обсудить ощущения. Сделано это в коллаборации с шоколатье Катриной Маркофф и приурочено к 25-летию отеля. И это только один из элементов программы — Peninsula к своему серебряному юбилею подошла креативно и подготовила немало интересного.

