Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра в новых московских премиальных жилых комплексах перешагнула отметку в 1 млн руб. За год минимальная стоимость сделки выросла почти на 50%, достигнув 18,2 млн руб. за лот, посчитали эксперты компаний ГК «Развитие» и «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным брокеров, сейчас в границах центра Москвы реализуется 3,9 тыс. лотов в 43 объектах премиум-класса. За год их стало на 5% больше. Доля этого сегмента в общей структуре продаж выросла почти до 10%. Примечательно, что рынок практически полностью перешел на формат квартир, апартаменты составляют лишь 2%.

Преодоление отметки в 1 млн руб. за квадратный метр в премиальном сегменте — это вполне закономерное отражение структурных изменений рынка, отмечают эксперты. Сегодня первичное жилье премиум-класса —продукт с высокой добавленной стоимостью, где важны архитектура, приватность, инженерные решения и уровень сервиса. А рост порога входа и средней цены обусловлен ограниченным предложением качественных проектов и устойчивым спросом со стороны аудитории, менее зависимой от ипотечных инструментов.

В структуре продаж по стадиям готовности лидируют объекты на этапе монтажных работ, а также фасадного оформления и отделки. На жильё в стадии ввода приходится около 12%, а на начальный цикл — чуть больше 10% спроса. Рынок становится более требовательным к девелоперам, говорят эксперты: конкуренция смещается в плоскость концепций, сценариев жизни и технологичности проектов. В этих условиях девелоперы делают ставку на более глубокую проработку проектов и точное попадание в ожидания своей аудитории.

Светлана Бардина