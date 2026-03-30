В мире спорта много наставников, которые подходили к работе со своими подопечными достаточно жестко. Но есть тренеры, вошедшие в историю как настоящие тираны, ведь выдержать методы их наставничества могли не все. Начнем с футбола. В киевском «Динамо» Валерия Лобановского, которого звали «Железный полковник», практиковались такие запредельные нагрузки, что футболистов тошнило во время тренировок. Игроки рассказывали про упражнение «Музыкальная шкатулка» — сет на тренажерах в очень быстром темпе. За полминуты спортсмены должны были успеть выжать 150 кг 10 раз и поменять тренажер. В зале в этот момент стоял страшный металлический грохот — отсюда и прозвище.

Немец Феликс Магат, который работал с «Баварией», «Вольфсбургом» и «Фулхэмом», пошел еще дальше. Он заставлял игроков бегать кроссы с утяжелением. Во время этих забегов спортсмены теряли сознание. Магат нещадно штрафовал за лишний вес и даже за улыбку в автобусе после поражения, а травмы предлагал лечить сыром. Неудивительно, что футболисты дали ему кличку «Мучитель». А сэр Алекс Фергюсон получил от подопечных прозвище «Фен». Дело в том, что он кричал на них, так приблизив лицо, что у оппонента шевелились волосы, словно он сушил их феном. Однажды тренер «Манчестер Юнайтед» ударил при всех Дэвида Бэкхэма бутсой в лицо за то, что тот, по мнению Фергюсона, стал ставить свой бренд выше клуба.

Жозе Моуринью, которого называли «Особенным», никого не бил, но при этом до сих пор считается тираном. Его манеру работы даже изучали психологи и пришли к выводу, что Моуринью выжигает подопечных эмоционально. Он убеждал футболистов, что весь мир против них, говорил о продажных судьях, чиновниках, унижал игроков перед журналистами и добивался реакции на поле. Сейчас что-то подобное представить сложно, но споры о таких методах работы в футболе продолжаются до сих пор.

