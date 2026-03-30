У мозга есть карта эмоций. По ней, подобно GPS-системам, мы ориентируемся в бесконечном множестве чувств. Как отличить обиду от разочарования? Волнение от страха или жалость от любви? Американские нейробиологи из университета Эмори объяснили, как наш мозг раскладывает по полочкам душевные состояния.

Люди различают чувства, исходя из их валентности — то есть насколько приятно или неприятно их испытывать, — а также от уровня возбуждения: сильно ли участились дыхание и сердцебиение. Если представить валентность как долготу, а телесный ответ как широту, то получится карта, на которой под разными координатами разбросаны ощущения.

В ходе эксперимента испытуемые смотрели короткометражные фильмы, а ученые фиксировали, где в рамках этого внутреннего ландшафта располагаются конкретные эмоции. Так, гнев и страх оказались ближайшими соседями, потому что ощущаются одинаково неприятно и интенсивно. А вот счастье и волнение находятся далеко друг от друга. Разумеется, исследователи подчеркивают, что эта карта вовсе не двухмерная — важны тонкости, различия и нюансы. Но система может объяснить, почему наше настроение неожиданно меняется и почему, например, после тревоги мы начинаем бояться. А радуясь, испытываем гордость, при этом порой не возвращаясь в нейтральное состояние.

При депрессии такие схемы обычно настолько сжаты, что человек ничего не понимает про свои чувства. Как заключают ученые, эту карту можно и нужно детализировать для себя, называя свои эмоции точнее. Не «все плохо», а: «Я злюсь, потому что меня не услышали». Или: «Я расстроен, потому что пошел дождь». Так в системе появятся новые точки, и, как по навигатору, мозг поймет, куда ему идти и как реагировать на эти ощущения.

Анна Кулецкая