Из Свердловской области в Узбекистан отправили партию из 25,6 тыс. цыплят

Самолетом в Узбекистан отправили партию из 25,6 тыс. суточных цыплят из Свердловской области, а также 497 кг рыбы в ОАЭ, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты в ходе проверки цыплят нарушений не выявили — у груза было разрешение Россельхознадзора на вывоз, были выполнены ветеринарно-санитарные требования Узбекистана.

При проверке партии готовой рыбной продукции, которую в ОАЭ отправило одно из свердловских предприятий, также не было найдено нарушений. Экспорт проведен с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, а также выполнением необходимых ветеринарно-санитарных требований импортера.

Ирина Пичурина