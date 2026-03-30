«Россети Тюмень» направили 13 млн рублей на усиление защиты ЛЭП от гроз в Югре

«Россети Тюмень» завершили технические мероприятия на участке высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ протяженностью 35 километров, которая участвует в электроснабжении инфраструктуры Тагринского нефтегазоконденсатного месторождения в ХМАО-Югре. Стоимость работ составила более 13,8 млн рублей.



На 103 опорах специалисты смонтировали более 2,7 тысячи изоляторов, предназначенных для фиксации проводов и защиты энергооборудования от воздействия природных факторов в грозовой период. Новые отечественные устройства отличаются высокой механической прочностью и устойчивостью к перепадам температур, что обеспечивает их надежную работу в суровых климатических условиях региона.

Трасса ЛЭП проходит в труднодоступной заболоченной местности, поэтому персонал и материально-технические ресурсы доставлялись с помощью гусеничного транспортера и снегоболотохода грузоподъемностью 1,5 тонны.

Ремонт высоковольтной ЛЭП проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Плановые мероприятия повысили надежность электроснабжения инфраструктуры Тагринского месторождения в главном нефтедобывающем регионе России.

