На ремонт участка трассы Таганрог-Федоровка выделили более 213 млн рублей

На ремонт участка трассы «Таганрог-Федоровка» в Неклиновском районе выделили более 213 млн руб. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Дорожные работы проведут на участке от села Марьевка до села Ефремовка (с 20-го по 30-й километр). Общая протяженность объекта составляет 9,9 километра. Подрядчик укрепит основание дороги, уложить новое покрытие из горячих асфальтобетонных смесей и нанести разметку.

Контракт планируется заключить к началу апреля, а завершить весь комплекс работ необходимо до 30 сентября.

