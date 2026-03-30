На нескольких участках трассы М-4 «Дон» ограничили движение из-за работ
На нескольких участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области ограничили движение из-за работ. О затруднении движения сообщили в госавтоинспекции региона.
На участках 993 км, 990 км, 988 км, 986 км, 981 км (в северном направлении) специалисты демаркируют дорожную разметку. По левой полосе с 1050 км по 1051 км идет уборка грунта. По правой полосе с 1050 км по 1047 км (северное направление) осуществляется кронирование деревьев.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и дистанцию.