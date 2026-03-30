Сибирские косули мигрируют из Новосибирской области

Количество лосей за последний год в Новосибирской области увеличилось, а сибирской косули, напротив, значительно сократилось. Итоги зимнего маршрутного учета подвели в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

По подсчетам ведомства, число лосей по итогам этой переписи достигло 16,76 тыс., увеличившись на 4,7%. Численность сибирской косули в охотничьих угодьях упала с 69,24 тыс. до 62,53 тыс., или на 9,7%.

Увеличение популяции лося в министерстве объяснили, в том числе, эффективностью проведенных биотехнических мероприятий. Сокращение численности косули связали «с естественной миграцией животных за пределы региона».

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2025 года департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области предложил исключить сибирскую косулю из Красной книги региона в связи с ростом ее численности. В январе 2026-го правительство Алтайского края сообщило о том, что численность косули в регионе достигла максимума за последние 20 лет — 64 тыс. голов.

