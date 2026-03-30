Уровень безработицы на Кубани в 2026 году не превысит 0,4%

В Краснодарском крае ожидается сохранение стабильной ситуации на рынке труда в 2026 году. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития, уровень регистрируемой безработицы в регионе в следующем году не должен превысить 0,4%. Это означает, что показатель может вырасти еще на 0,1 процентного пункта относительно уровня 2025 года, но останется в пределах статистической погрешности и не достигнет критических значений.

Прогноз дается на фоне противоречивых тенденций, сложившихся по итогам 2025 года. С одной стороны, число официально зарегистрированных безработных выросло, а количество вакансий превысило 50 тыс. С другой стороны, мониторинг высвобождений показывает снижение напряженности на предприятиях. По состоянию на конец года под риском увольнения находились 3,2 тыс. работников, что на 3% меньше, чем годом ранее. К непосредственному высвобождению были заявлены 1,4 тыс. человек в 205 организациях — в 1,1 раза меньше, чем в 2024 году.

Однако эксперты обращают внимание на рост числа работников, переведенных на режим неполного рабочего времени. Если в 2024 году в таком режиме трудились 0,5 тыс. человек, то к концу 2025 года их количество увеличилось до 0,7 тыс. человек. Рост составил 197 человек, что может свидетельствовать о скрытых рисках для занятости в отдельных секторах, где компании предпочитают сокращать рабочие часы, а не штат.

Ключевыми факторами, которые будут определять динамику безработицы в 2026 году, станут потребности отраслей в кадрах, прогнозируемые до 2032 года. Наибольший спрос сохранится в здравоохранении, образовании, обрабатывающих производствах и агропромышленном комплексе. Одновременно с этим, по данным опроса 30,2 тыс. организаций, наименьшая потребность ожидается в финансовом секторе, информатизации и связи, а также в добыче полезных ископаемых.

В министерстве труда края полагают, что сохраняющийся кадровый голод в ключевых отраслях будет сдерживать резкий скачок безработицы даже в случае экономических колебаний. Основной задачей на предстоящий год власти называют снижение структурного дисбаланса и повышение эффективности трудоустройства граждан, особенно в сегменте рабочих профессий и социальной сферы.

Мария Удовик