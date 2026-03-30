В Белгородской области от атак ВСУ за неделю пострадали 193 дома и квартиры

В период с 23 по 29 марта на территории Белгородской области в результате обстрелов и атак БПЛА повреждения получили 193 жилых помещения. Восстановлено за то же время 200 объектов. Больше всего домов и квартир пострадало в Грайворонском округе — 64. Отремонтировали там за неделю 20 домов и квартир. Об этом 30 марта сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По данным мэра Валентина Демидова, в Белгороде пострадали 56 помещений. Восстановить удалось 65 объектов при запланированных 60. В итоге сейчас в работе находятся 257 индивидуальных жилых домов и 479 квартир. За эту неделю отремонтировать планируют 60 из них. Помимо этого идет работа по компенсации ущерба, нанесенного 33 автомобилям. Оценку хотят полностью завершить до 5 апреля. На сегодняшний день уже оплачена 7 071 машина.

По Белгородскому округу за неделю полностью восстановили 25 объектов. Зафиксирован прирост на 19 поврежденных жилых помещений.

В Шебекинском округе завершили 72 объекта, закрыли контур на четырех. В округе выявили 34 поврежденных дома.

«Заслушал доклад каждого из глав семи муниципалитетов, которые закреплены за восстановлением домов в разных секторах Шебекино, и причины, почему они не выполнили план на неделю»,— написал господин Гладков.

Семь частных домов и квартир закончили в Валуйском округе. Там на прошлой неделе пострадало одно жилое помещение.

В Краснояружском округе расписки получены по шести домовладениям. В список поврежденных прибавились восемь домов и квартир.

Пять объектов сдали в Борисовском округе. Повреждения получили 11 жилых помещений.

Сегодня «Ъ-Черноземье» писал, что за прошлые сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с применением минимум 149 беспилотников и 33 боеприпасов. Повреждены автомобили, дома, коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты. Есть пострадавшие.

Денис Данилов