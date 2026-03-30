Ленобласть стала лидером по объему ввода жилья по итогам 2025 года

Ленинградская область стала одним из лидеров среди регионов РФ по вводу жилья в перерасчете на одного жителя по итогам 2025 года. Ее показатель составил 2,05 квадратных метра на человека, тогда как в среднем по России он – 0,74.

В тройку лидеров также вошли Тюменская область, Республика Алтай. А самые низкие темпы ввода жилья в пересчете на одного жителя в Магаданской, Мурманской областях и Чукотском автономном округе, пишут РИА Новости.

Всего в России в 2025 году ввели 108,1 млн квадратных метров жилья. Это на 0,4% больше, чем в 2024-м. Однако скорость сдачи многоквартирных домов упала на 1,96%. А темпы строительства индивидуального жилья увеличились на 2,04%.