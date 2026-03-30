Московский «Империал» должен в Ульяновской области вернуть 224 млн рублей

Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры к московской компании ООО «Империал» о признании недействительным контракта на реконструкцию очистных сооружений в городе Барыше Ульяновской области и применении последствий ничтожной сделки. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Иск прокуратуры к администрации Барышского района, районному управлению архитектуры и строительства и ООО «Империал» был подан прокуратурой в ноябре прошлого года по итогам проведенной прокурорской проверки.

Проверка показала, что 10 октября 2024 года районное управление архитектуры и строительства заключило с «Империалом» контракт на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений и сразу перечислило более 223,5 млн руб.

Ведомство в своем иске отмечало, что контракт был заключен с единственным поставщиком без соблюдения конкурентных процедур, тем самым ООО «Империал» было поставлено в преимущественное положение по отношению к иным хозяйствующим субъектам. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме: признал недействительным решение районной администрации о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком и постановление администрации об изменении существенных условий контракта; сам контракт признан ничтожным; компании «Империал» предписано вернуть полностью все выплаченные ей средства в размере 223,6 млн руб.

Напомним, проект реконструкции очистных сооружений в Барыше является одним из самых скандальных. О срыве исполнения проекта (в рамках нацпроекта «Экология»), который должны были завершить еще в позапрошлом году, неоднократно заявляли на федеральном уровне. Первоначально реконструкцией очистных занималась компания «Технология», которая сорвала исполнение контракта, почти ничего не построив, после чего, летом 2024 года, контракт с ней был расторгнут (владельцы компании фигурировали в деле осужденного за взятки бывшего первого заместителя губернатора Игоря Эделя). Затем контракт был заключен и ООО «Империал», которое также не справилось с заданием.

Между тем региональное СУ СКР расследует два уголовных дела, связанные с компанией «Империал» и реконструкцией очистных в Барыше. 20 октября 2025 года в Москве были задержаны бывший зампред облправительства Владимир Пушкарев и гендиректор «Империала» Вячеслав Романов. Вячеслава Романова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), Владимира Пушкарева — в превышении должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, именно он, используя служебное положение, организовал заключение контракта с «Империалом».

Сергей Титов, Ульяновск