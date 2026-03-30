Перевозчики в Удмуртии обратились в минстрой для повышения цен на проезд

Регулируемые тарифы на проезд в общественном транспорте Удмуртии могут быть пересмотрены, соответствующие обоснования повышения цены в региональный минстрой направили местные перевозчики. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Глазова Сергей Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Перевозчики в Глазове работают по регулируемому тарифу и не могут поднять цену за проезд. Даже обоснованно <...> Они начали работать по новому контракту в 2023 году — в ценах того года на топливо, запчасти, расходные материалы и рассчитана стоимость одной поездки. С тех пор и запчасти, и техобслуживание, и ГСМ, и топливо значительно выросли в цене. Плюс перевозчики купили 17 новых автобусов и несут по ним лизинговые, кредитные обязательства»,— написал господин Коновалов.

В Глазове, в частности, доходы от перевозок не покрывают затрат и делают работу перевозчиков глубоко убыточной, что, по словам Сергея Коновалова, является главной причиной отсутствия заявок на обслуживание одного из городских маршрутов. «Дважды конкурсные процедуры не состоялись из-за отсутствия участников»,— указа он.

Кроме того, добавил глава города, транспортным предприятиям необходимо поднимать зарплаты водителей и восстанавливать вышедшие из строя во время пожара автобусы.

«Схожая ситуация не только в Глазове, поэтому несколько перевозчиков республики сейчас представили в министерство обоснования пересмотра платы за проезд. Но даже если министерство примет такое решение, в Глазове все проблемы этим шагом не решить»,— посетовал он.

По словам Сергея Коновалова, администрация будет ужесточать контроль за расписанием автобусов, требовать возобновления маршрутов №4 и №5, пересматривать начальную максимальную стоимость контракта маршрута №2 в ценах 2026 года.