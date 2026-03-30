Fizika дополнится «Геометрией»

Совладелец Fizika Development Александр Кравцов выходит на рынок коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. В марте в городе зарегистрировали две компании – ООО «Специализированный Застройщик “Геометрия 1”» и ООО «Специализированный Застройщик “Геометрия 2”». Первая из них принадлежит Кравцову полностью. Во второй у него 34%, остальное принадлежит бывшему совладельцу и генеральному директору компании «Красная стрела» Николаю Урусову.

Созданные компании будут работать в сегменте коммерческой недвижимости: бизнес-центров, офисов, складов, многофункциональных комплексов. Сейчас владельцы фирм мониторят рынок потенциальных площадок, пишет «Деловой Петербург».

По словам господина Кравцова, создание новых юрлиц позволило не смешивать направления работы и сохранить стратегическую специализацию Fizika Development как застройщика жилой недвижимости высокого класса и апартаментов. Отдельные компании помогут развивать новые проекты в смежных сегментах рынка.